2018-12-22T14:20:33+03:00
Происшествия

В Мурманске 12-летняя Марина Щерба пошла из школы домой и пропала

Вестей о девочке нет почти сутки
Ника СВЕТЛОВА
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Марина Щерба пропала 21 декабря. Фото: vk.com/murmanspas51Марина Щерба пропала 21 декабря. Фото: vk.com/murmanspas51
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Куда пропадают дети? Нет единого ответа на этот вопрос. Одни сбегают в знак протеста, других крадут, некоторые теряются. Самый безобидный варинт - пошел в гости и забыл сказать об этом родителям. Но при этом каждый пропавший ребенок - это испорченные нервы и переживания.

Волонтеры Мурманска объявили новый поиск несовершеннолетнего. 12-летняя Марина Щерба около часа дня 21 декабря после занятий вышла из школы №33 на улице Крупская областного центра. И с тех пор нет информации, где она находится. Домой девочка не пришла.

Приметы: рост 155-157 сантиметров, нормальное телосложение, длинные темные волосы.

Мурманчан просят помочь с поисками девочкаи. Может, вы видели ее на улице или торговом центре, в автобусе или у какого-то дома? Любая информация может быть ценной! Сообщите ее полиции 02,102, (8152) 40-60-10, 8902-135-48-76 или волонтерам отряда "МурманСпас" 8911-311-70-20 или 8911-339-89-41.

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