2018-12-22T09:35:59+03:00
Общество

В Мурманске сегодня пик полярной ночи

С 27 декабря в городе будет все светлее и светлее
Ника СВЕТЛОВА
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Сегодня мурманчан ждет самый темный день в году. Фото: архив "КП"Сегодня мурманчан ждет самый темный день в году. Фото: архив "КП"
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Кто-то из мурманчан легко переносит полярную ночь, кто-то готов провести все ее дни в постели, словно медведь в спячке, или же в обнимку с кофе. Но скоро нас ждет прибавление продолжительности светлого времени суток.

А пока же нас ждет самый темный день в году. 22 декабря - пик полярной ночи. Дело в том, что сегодня день зимнего солнцестояния. Астрономы высчитали, что в 2018 году зимнее солнцестояние произойдет именно в эту субботу в 01:23 по московскому времени. Так будет ночь с 21 по 22 декабря.

Это может означать, что весь день будет достаточно темным, а другие регионы могут назвать это сумерками.

Тем не менее, уже с 27 декабря мы увидим первый рассвет.

Напомним, в Кировске сейчас тоже идет полярная ночь, вот только местные жители могут любоваться солнышком . А мурманчанин Владимир Палаев снял видео, чтобы развеять все мифы об особенном для Крайнего Севера явлении.

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