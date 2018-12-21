2018-12-21T23:34:27+03:00
Происшествия

В центре Мурманска у горящего дома обрушилась крыша

Огонь также уничтожил перекрытия [фото]
Мария ПАШЕНКОВА
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Пожар на Фестивальной начался поздним вечером 21 декабря. Фото: МЧС Мурманской областиПожар на Фестивальной начался поздним вечером 21 декабря. Фото: МЧС Мурманской области
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Конец рабочей недели в Мурманске обозначился сразу несколькими крупными пожарами. Один из них случился на улице Траловая, где горел склад с пиломатериалами - выгорело помещение на площади почти в 100 квадратных метров.

А поздним вечером 21 декабря огнеборцы выезжали на улицу Фестивальная. Как рассказали в МЧС региона, здесь загорелся нежилой дом.

Пламя охватило все двухэтажное деревянное здание, произошло обрушение крыши и перекрытий. Пожар было видно издалека, на борьбу с ним и его последствиями ушло несколько часов. О пострадавших информации нет.

Дом оказался нежилым. Фото: МЧС Мурманской области

Дом оказался нежилым. Фото: МЧС Мурманской области

Причины, почему в нежилом доме начался пожар, устанавливаются. Не исключено, что произойти все могло из-за лиц без неопределенного места жительства. Хотя, как нередко бывает в таких случаях, рассматриваются версии неосторожного обращения с огнем со стороны подростков и умышленного поджога.

После случившегося дом должен подлежать сносу.

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