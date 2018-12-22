2018-12-22T13:55:40+03:00
Общество

На автодороге Кола – Мурмаши открыли тоннель

В ОГИБДД Колського района просят обратить особое внимание автомобилистов на дорожные знаки
Елена ЧУМАКОВА
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Движение по новому тоннелю открыли без шума и помпезности. Фото: МурмашиДвижение по новому тоннелю открыли без шума и помпезности. Фото: Мурмаши
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Событие, которое жители столицы Заполярья и ее окрестностей ждали долгих 2,5 года, состоялось без особой помпезности и шума. Его заметили только те, кто вечером 21 декабря волею судьбы оказался на автодороге Кола – Мурмаши и был приятно удивлен, что можно больше трястись по так надоевшему объезду.

- Долгожданное открытие первого тоннеля в Кольском районе состоялось! Можно забыть про объезд! Огромная просьба: быть предельно внимательными и соблюдать скоростной режим на данном участке дороги. Особенно это касается тех, кто спускается со стороны Молочного. Напоминаем, что они должна уступать дорогу машинам, едущим из Мурмашей, - сообщила группа «Мурмаши».

В отделе ГИБДД по Кольскому району отметили, что схема движения на автодороге Кола – Мурмаши изменится с 22 декабря. Напомним, в ноябре строители обещали, что тоннель откроют 10 декабря, но в итоге снова задержались почти на две недели.

- На 2 километра автодороги Кола – Выходной и в районе 5 – 6 километра (объезд) автодороги Кола - Мурмаши установлен знак ограничение скорости «30 километров в час», а также будет установлен знак «Остановка запрещена. Работает эвакуатор». Напоминаем, что остановка запрещается на железнодорожных переездах, в тоннелях, а также на эстакадах, мостах, путепроводах (если для движения в данном направлении имеется менее трех полос) и под ними, - подчеркивают в районном отделе ГИБДД.

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