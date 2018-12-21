2018-12-21T17:52:28+03:00
Звезды

"Вкус Арктики" в Кировске: забег в горнолыжных ботинках, файер-шоу и много вкусной еды

В Мурманской области впервые пройдет большой мобильный фестиваль
Есения ДОБРОНРАВОВА
Поделиться:
На фестивале состоится презентация книги от ИД "Комсомольская правда". Фото: архив "КП"На фестивале состоится презентация книги от ИД "Комсомольская правда". Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Если на этих выходных хочется куда-то поехать, но при этом недалеко, отличный выбор - Кировск. Здесь 22 декабря пройдет первый арктический мобильный фестиваль региональной кухни «Вкус Арктики». При этом он совпадет с официальным открытием сезона в Хибинах.

Гостей с 12 часов ждет насыщенная программа. Например, забег в горнолыжных ботинках, катание на собачьих упряжках, интерактивная зона Юкигассен, специальное огненное шоу от мурманской команды «IFRIT», розыгрыш призов и многое другое

- Ззапланирована презентация книги «Страна за стол!» издательского дома «Комсомольская правда». В сборник вошли рецепты праздничных блюд, собранные со всей страны, в том числе в Мурманской области. Автор-составитель издания – координатор проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова, - рассказали в правительстве Мурманской области.

Программу фестиваля можно найти на сайте регионального министерства развития промышленности и предпринимательства.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Мурманска у горящего дома обрушилась крыша
У обгоревшего котенка из Снежногорска в огне чудом уцелели глаза
Оленегорец угрожал убить соседа, который его разбудил
Епископ Североморский и Умбский Митрофан прокомментировал переименование Мурманска
Хит соцсетей: мурманчанин снял видео, что такое полярная ночь в Мурманске
Мурманчан пугают, что скоро они будут платить за соседей-должников
С центральной площади Оленегорска лиса пыталась украсть гирлянду
В Никеле за незаконную прививку ответят главврач ЦРБ и директор школы
Строительство детского городка "Сказка" в Мурманске обернулось штрафом в 250 тысяч рублей
В Мурманске горел склад с пиломатериалами
Две котельные в Мурманской области перейдут на сжижженый газ
В Мончегорске из снега слепили полуторатонного кабана
Из Липецка заполярным подводникам отправили 11 килограммов сала