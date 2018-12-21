"Вкус Арктики" в Кировске: забег в горнолыжных ботинках, файер-шоу и много вкусной еды

21 Дек. 17:52 2018-12-21T17:52:28+03:00

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Если на этих выходных хочется куда-то поехать, но при этом недалеко, отличный выбор - Кировск. Здесь 22 декабря пройдет первый арктический мобильный фестиваль региональной кухни «Вкус Арктики». При этом он совпадет с официальным открытием сезона в Хибинах.

Гостей с 12 часов ждет насыщенная программа. Например, забег в горнолыжных ботинках, катание на собачьих упряжках, интерактивная зона Юкигассен, специальное огненное шоу от мурманской команды «IFRIT», розыгрыш призов и многое другое

- Ззапланирована презентация книги «Страна за стол!» издательского дома «Комсомольская правда». В сборник вошли рецепты праздничных блюд, собранные со всей страны, в том числе в Мурманской области. Автор-составитель издания – координатор проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова, - рассказали в правительстве Мурманской области.

Программу фестиваля можно найти на сайте регионального министерства развития промышленности и предпринимательства.