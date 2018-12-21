Оленегорец угрожал убить соседа, который его разбудил

21 Дек. 16:23 2018-12-21T16:24:23+03:00

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Язык мой – враг мой. Именно эта пословица максимально отражает смысл статьи 119 УК РФ «Угроза убийством». Уголовное дело по такому проступку недавно завели в Оленегорске.

Все произошло из-за нарушенного сна.

- Накануне вечером в дежурную часть полиции обратилась местная жительница, которая сообщила, что в квартире напротив заметила задымление. Вместе с мужем они стали звонить в квартиру соседу, из которой в дверной проем просачивался дым и запах гари, - пояснили в пресс-службе Росгвардии Мурманской области. - Проснувшийся хозяин квартиры сразу начал кидаться на ее супруга с ножом. Переместившись во двор, мужчина стал угрожать соседу убийством. В сложившейся ситуации потерпевший реально воспринял угрозы.

После звонка испуганной жены на место выехал наряд вневедомственной охраны - он задержал правонарушителя и доставил в отдел полиции. Дебоширу грозит до двух лет лишения свободы.