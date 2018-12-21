Епископ Североморский и Умбский Митрофан прокомментировал переименование Мурманска

21 Дек. 15:34 2018-12-21T15:34:38+03:00

Владыка считает, что Романов-на-Мурмане нельзя было сокращать до Мурманска. Фото: архив "КП"

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Голосование в проекте "Великие имена России" закончилось, а вот баталии вокруг него еще нет. Напомним, теперь аэропорт "Мурманск" должен быть назвать в честь императора Николая Второго. Вот только не все северяне это приняли. Например, региональное отделение партии КПРФ провело митинг.

Прокомментировал переименование воздушной гавани также епископ Североморский и Умбский Митрофан. Он пояснил, что настороженно и скептически воспринял информацию, что в голосовании будет участвовать вариант с именем императора.

- Все-таки я человек советского периода. И я знал, как всегда этот вопрос трактовался для людей, живущих в Советском Союзе. И отношение к императору было не то что настороженное или скептическое, а резко отрицательное, вплоть до необъяснимой ненависти. Поэтому я был удивлен теми результатами, которые явил наш народ, - рассказал епископ Североморский и Умбский Митрофан в интервью телеканалу "Царьград".

В качестве негативного примера, как умалялись заслуги Николая второго, он привел переименование Мурманска.

- Город-порт, военно-морская база, основанная непосредственно волевым решением и мудростью императора Николая Второго. Романов-на-Мурмане - в названии заложено, что власть присутствует здесь. Власть убрали, оставили «Мурман». Кто такие мурмане, норманне? Это город викингов что ли? - пояснил свою точку зрения владыка.