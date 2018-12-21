Хит соцсетей: мурманчанин снял видео, что такое полярная ночь в Мурманске
Уже в эту субботу в Мурманске будет пик полярной ночи - он неизменно приходится на день зимнего солнцестояния.
Но и накануне самых темных суток в году в столице Заполярья уже почти все время сумерки или чернота неба. К слову, это очень популярный миф, что во время полярной ночи всегда очень темно и совсем нет света.
Чтобы еще раз его развенчать, мурманчанин Владимир Палаев снял видео, как на самом деле столица Заполярья живет без солнца.
- В разговорах часто упоминается полярная ночь и приходится описывать, что в школу идешь по кромешной темноте, обратно возвращаешься тоже по темноте, - рассказывает Владимир Палаев. - Некоторые думают, что у нас вообще не светает или начинают сравнивать с Питером. Я решил, что лучше один раз показать. Придумал, в каком формате это сделать, чтобы было и наглядно, и не затянуто. Написал примерный план, взял камеру и пошел снимать. Получилось слишком хорошо, запостил у себя на странице и на одном популярном сайте. Людям, как вижу, понравилось.
На работу ушло двое суток и ночь.
Как выглядит полярная ночь в Мурманске.