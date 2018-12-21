2018-12-21T13:06:58+03:00
Дом. Семья

С центральной площади Оленегорска лиса пыталась украсть гирлянду

Рыжую хищницу вполне могло ударить током [видео]
Маргарита ХОВАНСКАЯ
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Фото: скриншот видео.Фото: скриншот видео.
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Лисами северян, живущих в разных уголках Мурманской области, не удивишь. Одни подкармливают их почти как домашних животных, другие в страхе снимают на видео. В объектив камеры попала еще одна Патрикеевна, но на этот раз в необычной роли – рыжая пыталась утащить уличную гирлянду. Почти как герой голливудского кино Гринч, который хотел украсть Рождество.

Хулиганку-лису засняла камера видеонаблюдения, установленная у главного здания Оленегорского ГОКа, перед которым установлен подарочный автомобиль с бантом и гирлянда, которая окружает заснеженную клумбу. Именно последняя заинтересовала рыжую хищницу – она вытащила прикопанный провод и начала грызть его. Чудом животное не ударило током, ведь гирлянда находится под напряжением.

Кстати, по словам местных жителей, красавицу в черте города видят не в первый раз – до это ее замечали в разных районах.

Лиса готовится к Новому году. Оленегорск.

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