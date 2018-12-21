Мурманчан пугают, что скоро они будут платить за соседей-должников
Как только не борются с должниками в нашей стране. Цветные квитанции, списки тех, кто не платит, на стенах домов. Даже странные напоминания, как, например, туалет в Иркутске.
В Мурманске должников пытаются вывести на осуждение соседей. Так, одному мурманчанину пришла кватанция от "Мурманэнергосбыта", в которой к оплате с учетом задолженности значится почти 124 тысячи рублей. Степлером к платежке прикреплена вторая бумага с предупреждением "Внимание! Этот должник в вашем доме! С января вы будете платить за него!"
Чья-то злая шутка, запугивание или новшество в законах? Пока северяне в социальных сетях гадали, что за странное предупреждение получил наш земляк, "Мурманэнергосбыт" прокомментировал ситуацию.
- К данным "акциям" теплоснабжающая компания не имеет отношения. Разумеется, никто не обязан оплачивать долги соседей, кроме того, сами ресурсники ведут работу с должниками исключительно в правовом поле. Сейчас специалисты компании разбираются с этой безымянной провокацией. Убедительно просим граждан не воспринимать всерьез такие объявления, - рассказала пресс-секретарь компании Анна Малахова.
Уточняется, что сотрудники, которые занимаются взысканием долгов, доступа к разноске квитанций не имеют и в принципе такими провокациями не занимаются. Все наши претензионные письма с просьбой погасить задолженность всегда имеют реквизиты компании и адресованы конкретным квартиросъемщикам.