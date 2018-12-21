2018-12-21T12:33:43+03:00
Общество

В Никеле за незаконную прививку ответят главврач ЦРБ и директор школы

Вакцинацию ребенка провели без ведома родителей
Маргарита ХОВАНСКАЯ
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Медработник также не проверила документы о состоянии здоровья ребенка.Медработник также не проверила документы о состоянии здоровья ребенка.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Мнения по поводу прививок от гриппа давно разделили родителей всей страны на два лагеря. Тем не менее, согласны или не согласны мамы с папой на вакцинацию их ребенка – они должны подтвердить свое решение письменно. В противном случае ответственные за прививочную кампанию люди понесут серьезную ответственность, как это случилось в школе № 20 Никеля.

- 5 октября 2018 ребенку обратившейся женщины была проведена вакцинация от гриппа. При этом с медицинской документаций, содержащей сведения о заболеваниях и состоянии его здоровья ребенка, врач ознакомлена не была, и согласия законного представителя несовершеннолетнего не получала, - рассказала в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

Надзорное ведомство возбудило сразу 2 административных дела по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»: на главного врача Печенгской ЦРБ и директора школы. Более того, по постановлению Роспотребнадзора региона должностные лица выплатят штрафы.

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