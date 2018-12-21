2018-12-21T10:49:15+03:00
Общество

Строительство детского городка "Сказка" в Мурманске обернулось штрафом в 250 тысяч рублей

Прокуратура региона через апелляцию добилась наказания для "Мурманских городских парков и скверов"
Мария ПАШЕНКОВА
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Для мурманчан "Сказка" - один из любимых уголков отдыха. А вот для ответственных за ее восстановление - головная боль.Для мурманчан "Сказка" - один из любимых уголков отдыха. А вот для ответственных за ее восстановление - головная боль.Фото: Мария ПАШЕНКОВА
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Открытие детского городка "Сказка" у Семеновского озера подарило столько радости мурманчанам: хоть в будни, хоть в праздники здесь всегда есть посетители. Но есть в этой истории и ложка дегтя.

Напомним, прокуратура Мурманской области не обнаружила у ответственных за восстановление уголка отдыха разрешения на капитальное строительство. По мнению, надзорного органа, в городке все делали заново: ломали стены и создавали игровые зоны с нуля.

В "Мурманских городских парках и скверах", которые отвечали за "Сказку", с такими доводами не согласились. И начался суд. Подведомственную городу организацию хотели привлечь к административной ответственности по части 1 статьи 9.5 КоАП за строительство объекта капитального.

- Решением Арбитражного суда Мурманской области от 1 июня в удовлетворении заявленных требований прокурору отказано. Нами была подана апелляция. 23 августа постановлением арбитражного суда апелляционной инстанции решение суда первой инстанции отменено, апелляционная жалоба прокурора удовлетворена, - сообщили в ведомстве.

Точка была поставлена 19 декабря - арбитражный суд Северо-Западного Федерального округа отказал в удовлетворении кассационной жалобы"Мурманским городским паркам и скверам". Организация должна выплатить штраф в 250 тысяч рублей.

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