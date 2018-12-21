2018-12-21T09:54:29+03:00
Происшествия

В Мурманске горел склад с пиломатериалами

Огонь уничтожил 100 квадратных метров и товар
Есения ДОБРОНРАВОВА
Поделиться:
Пожар на складе улицы Траловой начался около полуночи. Фото: ytimg.comПожар на складе улицы Траловой начался около полуночи. Фото: ytimg.com
Изменить размер текста:

Эта полночь у мурманских огнеборцев была жаркой. Примерно в четверть первого 21 декабря 27 пожарных выезжали на улицу Траловая. Здесь в помещении №20а (недалеко от поликлиники №1 и хостела) горел склад с пиломатериалами.

- Огонь повредил стены, кровля и деревянные материалы внутри склада на общей площади 100 квадратных метров, - рассказали в МЧС Мурманской области.

С огнем и его последствиями удалось справиться за почти полтора часа.

А за четыре часа до этого у дома №6 по Нижне-Ростинскому шоссе в областном центре тушили горящий автомобиль. На место выехали семь огнеборцев.

- В результате пожара частично обгорел салон машины на площади 0,5 квадратного метра, - рассказали в ведомстве.

Причины обоих возгораний устанавливаются. Не исключается версия некачественной проводки, короткого замыкания и умышленного поджога.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Мурманска у горящего дома обрушилась крыша
"Вкус Арктики" в Кировске: забег в горнолыжных ботинках, файер-шоу и много вкусной еды
У обгоревшего котенка из Снежногорска в огне чудом уцелели глаза
Оленегорец угрожал убить соседа, который его разбудил
Епископ Североморский и Умбский Митрофан прокомментировал переименование Мурманска
Хит соцсетей: мурманчанин снял видео, что такое полярная ночь в Мурманске
Мурманчан пугают, что скоро они будут платить за соседей-должников
С центральной площади Оленегорска лиса пыталась украсть гирлянду
В Никеле за незаконную прививку ответят главврач ЦРБ и директор школы
Строительство детского городка "Сказка" в Мурманске обернулось штрафом в 250 тысяч рублей
Две котельные в Мурманской области перейдут на сжижженый газ
В Мончегорске из снега слепили полуторатонного кабана
Из Липецка заполярным подводникам отправили 11 килограммов сала