В Мурманске горел склад с пиломатериалами

21 Дек. 09:54 2018-12-21T09:54:29+03:00

Пожар на складе улицы Траловой начался около полуночи. Фото: ytimg.com

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Эта полночь у мурманских огнеборцев была жаркой. Примерно в четверть первого 21 декабря 27 пожарных выезжали на улицу Траловая. Здесь в помещении №20а (недалеко от поликлиники №1 и хостела) горел склад с пиломатериалами.

- Огонь повредил стены, кровля и деревянные материалы внутри склада на общей площади 100 квадратных метров, - рассказали в МЧС Мурманской области.

С огнем и его последствиями удалось справиться за почти полтора часа.

А за четыре часа до этого у дома №6 по Нижне-Ростинскому шоссе в областном центре тушили горящий автомобиль. На место выехали семь огнеборцев.

- В результате пожара частично обгорел салон машины на площади 0,5 квадратного метра, - рассказали в ведомстве.

Причины обоих возгораний устанавливаются. Не исключается версия некачественной проводки, короткого замыкания и умышленного поджога.