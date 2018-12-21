В Мурманске горел склад с пиломатериалами
Эта полночь у мурманских огнеборцев была жаркой. Примерно в четверть первого 21 декабря 27 пожарных выезжали на улицу Траловая. Здесь в помещении №20а (недалеко от поликлиники №1 и хостела) горел склад с пиломатериалами.
- Огонь повредил стены, кровля и деревянные материалы внутри склада на общей площади 100 квадратных метров, - рассказали в МЧС Мурманской области.
С огнем и его последствиями удалось справиться за почти полтора часа.
А за четыре часа до этого у дома №6 по Нижне-Ростинскому шоссе в областном центре тушили горящий автомобиль. На место выехали семь огнеборцев.
- В результате пожара частично обгорел салон машины на площади 0,5 квадратного метра, - рассказали в ведомстве.
Причины обоих возгораний устанавливаются. Не исключается версия некачественной проводки, короткого замыкания и умышленного поджога.