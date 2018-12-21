В Мончегорске из снега слепили полуторатонного кабана

21 Дек. 08:24 2018-12-21T08:24:25+03:00

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До главного праздника страны остаются считанные дни, а города Мурманской области преображаются один за одним. Напомним, столица Заполярья начала подготовку к Новому году еще в первых числах ноября. За полтора месяца на площади Пять Углов появилась и главная елка в стиле сказки «Щелкунчик» и световая конструкция в виде камина. А в Мончегорске решили по доброй традиции порадовать местных жителей фигурами из снега.

- Площадь Пять Углов закреплена за нашим предприятием. Каждый год перед главным праздником мы утрамбовываем на ней снег, ставим елку и лепим символ наступающего года. Так недавно здесь появился очаровательный кабан весом больше 1,5 тонн, - рассказывает главный инженер АО «Мончегорская теплосеть» Александр Жуков.

Столь упитанным кабанчик оказался потому? что внутри сделан металлический каркас, который потом кропотливо облепливается мокрым снегом. Главный зимний художник предприятия и по совместительству столяр Николай Таболин начал трудиться над скульптурой еще в начале декабря. Свою работу он закончил, осталось раскрасить символ года.

- Наш кабанчик примет свой окончательный облик на днях. Надо дождаться, когда температура опу3ститься ниже отметки -10 градусов, чтобы краска и глазировка, которая наносится поверх нее, не потекли. Кстати, последняя нужна для того, чтобы ребятишки и взрослые не сильно пачкались, - отмечает Александр Николаевич.