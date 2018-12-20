2018-12-20T17:32:41+03:00
Общество

Жители Апатитов делают фотографии в обнимку с большими сосульками

Северяне возмущены работой коммунальных служб
Есения ДОБРОНРАВОВА
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Кажется, в Апатитах можно начинать флешмоб: фото с сосулькой как укор коммунальщикам. Фото: Виктория РоманцоваКажется, в Апатитах можно начинать флешмоб: фото с сосулькой как укор коммунальщикам. Фото: Виктория Романцова
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Кто несет ответственность за сосульки на крышах и балконах? Каждый зиму этот вопрос поднимают снова и снова. Особенно, если, не дай бог, наледь упадет на голову кому-то.

В Мурманске в свое время ответ на этот вопрос дала мэрия.

- Застекленные балконы от наледи должны чистить собственники квартир. При этом контролирует этот процесс и отвечает за него управляющая организация. УК может направлять уведомления жильцам. Если этого не происходит, и наледь на выступающих элементах здания присутствует, мы составляем протокол, - сообщил тогда замначальника отдела по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса и благоустройству управления Ленинского округа Павел Саенко.

Но в Апатитах жители многоквартирных домов не торопятся вставать на тропу войны с сосульками. Тем более, что те растут над головой с крыши.

- Живу на пятом этаже, сосульки свисают почти до подоконника, вот так "работает" управляющая компания! - возмутилась в группе "Подслушано Апатиты" Виктория Романцова.

И выложила фотосессию с большими сосульками - они толщиной едва ли не с руку девушки.

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