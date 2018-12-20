Жители Апатитов делают фотографии в обнимку с большими сосульками
Кто несет ответственность за сосульки на крышах и балконах? Каждый зиму этот вопрос поднимают снова и снова. Особенно, если, не дай бог, наледь упадет на голову кому-то.
В Мурманске в свое время ответ на этот вопрос дала мэрия.
- Застекленные балконы от наледи должны чистить собственники квартир. При этом контролирует этот процесс и отвечает за него управляющая организация. УК может направлять уведомления жильцам. Если этого не происходит, и наледь на выступающих элементах здания присутствует, мы составляем протокол, - сообщил тогда замначальника отдела по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса и благоустройству управления Ленинского округа Павел Саенко.
Но в Апатитах жители многоквартирных домов не торопятся вставать на тропу войны с сосульками. Тем более, что те растут над головой с крыши.
- Живу на пятом этаже, сосульки свисают почти до подоконника, вот так "работает" управляющая компания! - возмутилась в группе "Подслушано Апатиты" Виктория Романцова.
И выложила фотосессию с большими сосульками - они толщиной едва ли не с руку девушки.