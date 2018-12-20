Ледяные горки и скульпторы в Мурманске 2019: где покататься, дата открытия

20 Дек. 16:48 2018-12-20T16:56:42+03:00

Стало известно, когда в Мурманске откроют ледяные горки и скульпторы

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Доставайте санки, ледянки и ватрушки! На следующей неделе в Мурманске официально откроют снежные горки, компанию им составят сказочные фигуры изо льда. Напомним, прошлой зимой их начали устанавливать еще в начале декабря, а закрыли только в апреле из-за оттепели. В этот раз пришлось припоздниться.

– Ввиду аномально теплой погоды немного сдвинулись сроки официального открытия, его планируется провести 28 декабря, – рассказал директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай. – Приглашаем всех горожан и гостей заполярной столицы оценить мастерство скульпторов и их работы. Стоит отметить, что, как и в прошлом году, ледяные сооружения будут подсвечиваться.

Всего на трех площадках города установят 11 композиций: в районе лодочной станции на обновленной зоне отдыха Семеновского озера, на Кольском проспекте в районе дома № 101 и на площади Пять Углов.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, когда в Мурманске откроются новогодние и елочные базары.