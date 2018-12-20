2018-12-20T16:56:42+03:00
Досуг

Ледяные горки и скульпторы в Мурманске 2019: где покататься, дата открытия

Стало известно, когда в Мурманске откроют ледяные горки и скульпторы
Анна СТЕПАНОВА
Поделиться:
Всего будет установлено 11 композиций.Всего будет установлено 11 композиций.Фото: Виктор КОСТРОВ
Изменить размер текста:

Доставайте санки, ледянки и ватрушки! На следующей неделе в Мурманске официально откроют снежные горки, компанию им составят сказочные фигуры изо льда. Напомним, прошлой зимой их начали устанавливать еще в начале декабря, а закрыли только в апреле из-за оттепели. В этот раз пришлось припоздниться.

– Ввиду аномально теплой погоды немного сдвинулись сроки официального открытия, его планируется провести 28 декабря, – рассказал директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай. – Приглашаем всех горожан и гостей заполярной столицы оценить мастерство скульпторов и их работы. Стоит отметить, что, как и в прошлом году, ледяные сооружения будут подсвечиваться.

Всего на трех площадках города установят 11 композиций: в районе лодочной станции на обновленной зоне отдыха Семеновского озера, на Кольском проспекте в районе дома № 101 и на площади Пять Углов.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, когда в Мурманске откроются новогодние и елочные базары.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из Липецка заполярным подводникам отправили 11 килограммов сала
Жители Апатитов делают фотографии в обнимку с большими сосульками
Два североморца из-за ложных показаний в деле об убийстве тоже пойдут под суд
«Живая классика» объединяет юных чтецов при помощи телемостов
«Роуминг, гудбай» поможет «правильно» встретить Новый год за границей
В Видяево запустят последний объект цифрового вещания в России
В Кандалакше ради мальчика, оставшегося дома в одиночестве, провели спасательную операцию
В Мурманске можно будет увидеть знаменитого мамонтенка Диму
Новый год-2019 в Мурманске: в ночь с 31 декабря на 1 января по городу будут ездить два автобуса и один троллейбус
Сотрудники полиции Мурманска выехали по странному звонку и нашли труп
Жители Мурманской области спасли водителя "КамАЗа", разбившегося под Лавной
Сенатор от Мурманской области награжден орденом Дружбы
В Мурманске временно не продают проездные билеты на автобусы и троллейбусы
Строители поздравили мурманчан с Новым годом и зажгли надпись "2019" окнами дома
Под Апатитами столкнулись три машины, погиб один из водителей
В Мурманске шампанское стоит дешевле, чем в Санкт-Петербурге и Москве
Мурманчанка пожаловалась на злых собак через популярный Интернет-сервис для обращений
Зураб Церетели лично наградил автора арт-проекта "Ловцы снов" в Никеле
Следком проверит гимназию №7 в Мурманске, где обрушился потолок
Галина Волчек рассказала, как в Мурманске познакомилась с будущим мужем