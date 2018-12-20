2018-12-20T16:47:49+03:00
Происшествия

Два североморца из-за ложных показаний в деле об убийстве тоже пойдут под суд

Мужчинам грозит арест до трех месяцев
Ника СВЕТЛОВА
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Мужчины лжесвидетельствовали в суде, хотя знали о последствиях. Фото: архив "КП"Мужчины лжесвидетельствовали в суде, хотя знали о последствиях. Фото: архив "КП"
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В Уголовном кодексе РФ есть статья 307 "Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод". Именно под нее попали два жителя Североморска, которые пытались выгородить знакомую.

В сентябре этого года во флотской столице расследовали дело об убийстве, обвиняемой стала местная жительница. Ее знакомые - свидетели преступления - пытались доказать на судебном заседании, что подсудимая совершила преступление не умышленно, а из-за случайного стечения обстоятельств.

- Ввиду несоответствия вновь данных свидетелями показаний с материалами уголовного дела, в том числе с их собственными допросами, суд установил преступные намерения указанных лиц, отразив их неправомерные действия в обвинительном приговоре в отношении подсудимой, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Ксения Кошелюк.

Мужчинам за лжесвидетельствование грозит до трех месяцев ареста, исправительные работы до 480 часов или штраф до 80 тысяч рублей.

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