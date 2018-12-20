«Живая классика» объединяет юных чтецов при помощи телемостов

20 Дек. 16:10 2018-12-20T16:10:54+03:00

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В декабре «Живая классика» запускает серию международных телемостов для участников своего конкурса юных чтецов. Всего их планируют организовать более 20, а участниками прямых включений станут подростки из Америки, Иордании, Израиля, Аргентины, Великобритании, Норвегии, Швейцарии, Бельгии и, конечно же, России.

Первый телемост уже состоялся – 16 декабря между Санкт-Петербургом и австралийским городом Перт.

– Несмотря на некоторую скованность, ведь для наших ребят это был первый опыт участия в таких мероприятиях, – рассказывает куратор конкурса в Австралии Андрей Кузьмин. – Они с радостью делились рассказами о себе, своих любимых книгах и впечатлениях от Артека. Совершенно незабываемой была артикуляционная гимнастика от Сергея Молянова: выполняя упражнения, ребята успокоились и расслабились. Выступления чтецов из Санкт-Петербурга оказались интересными, а произведения очень разными. Можно и улыбнуться, и погрустить, и подумать. Подобные телемосты очень нужны. У ребят практически нет общения со сверстниками на русском языке. В основном, по-русски они говорят в семье, а между собой, даже в русских школах, по-английски.

– Очень интересно слушать ребят из Австралии, хотелось бы встретиться с ними вживую. Я думаю, такие встречи нужны, чтобы приобретать новые знакомства, обмениваться опытом, потому что у всех разные обычаи и традиции, и узнавать их очень здорово, – делится впечатлениями участница из Санкт-Петербурга Виктория Чугунцова.

Именно поэтому «Живая классика» решила объединить школьников из разных стран. Теперь познакомиться с конкурсантами сможет любой участник, даже из отдаленных уголков России. Заявку на проведение телемоста могут оставить и мурманчане, необходимо лишь пройти по ссылке.

К тому же, вы до сих пор можете принять участие в конкурсе чтецов. Необходимо лишь зарегистрироваться на сайте youngreaders.ru до 25 января.