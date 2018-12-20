2018-12-20T15:31:54+03:00
Общество

«Роуминг, гудбай» поможет «правильно» встретить Новый год за границей

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Новогодние каникулы становятся для российских путешественников не менее «горячим» временем, чем летний туристический сезон. Сотни мурманчан устремляются за границу – но теперь это не помешает им получить поздравления с родины! С опцией «Роуминг, гудбай» от «МегаФона» мобильный интернет, все входящие звонки, SMS, а также исходящие в Россию тарифицируются по ценам домашнего региона.

«Роуминг, гудбай» действует более чем в 40 странах мира – от Исландии до Южной Кореи и от Норвегии и Финляндии до Саудовской Аравии. В число этих государств входят почти все популярные туристические направления. А это значит, что и на горнолыжных трассах Австрии, и на пляжах Таиланда можно будет экономить на услугах связи, поздравляя близких с Новым годом или принимая поздравления от них.

С опцией «Роуминг, гудбай» «как дома» будут стоить все базовые услуги мобильной связи, включая интернет (ежедневно пользователю предоставляется на этих условиях 1 Гб трафика). Без опции звонки в другие страны стоят не мало. Например, входящие и исходящие звонки из Норвегии и Финляндии стоят 59 рублей за минуту, но в некоторых странах базовые расценки намного выше. Например, в Таиланде без дополнительных опций за минуту разговора придется заплатить 149 рублей. Уже из этого видно, что абонентская плата за «Роуминг, гудбай» (это 349 рублей в сутки) «отобьется» уже несколькими минутами разговора с близкими.

Подключить опцию для путешествий можно самостоятельно – с помощью SMS или USSD-запроса – или в любом салоне «МегаФона». Выбирайте удобный для себя способ – и экономьте в международном роуминге!

Подробное описание опций – на сайте «МегаФона».

http://murmansk.megafon.ru/roaming/world/

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