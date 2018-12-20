В Видяево запустят последний объект цифрового вещания в России

20 Дек. 15:16 2018-12-20T15:16:27+03:00

Переход на цифровое телевидение — общемировая тенденция. Все больше стран продолжают отказываться от аналогового вещания, признавая технические преимущества цифрового сигнала. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Только что во время пресс-конференции Владимира Путина журналистка из Рязани задала вопрос, касающийся перехода России на цифровое телевидение. Александра Тиняева отметила, что для многих жителей страны покупка самого дешевого оборудования – это удар по бюджету семьи.

– Меня мои коллеги уверяют – даже маленькая деревушка не останется без телевидения. В этом плане мы должны действовать аккуратно и постепенно. Плюс учитывать интересы людей, которые не могут купить эти приставки, будем смотреть, как проходят эти практики (по ликвидации аналогового тв, - Ред.) на отдельных территориях, – ответил президент.

Для Мурманской области переход на «цифру» особое событие. В субботу, 22 декабря, в поселке Видяево будет запущен последний, 5040-й по счету, объект цифрового эфирного вещания в России.

Это станет финальным аккордом в создании беспрецедентного по масштабу инфраструктурного проекта.

– После запуска последнего объекта в Видяево цифровое вещание станет доступным на всей территории страны. Отключение аналогового вещания изначально было запланировано на январь, однако, чтобы у субъектов было больше времени на подготовку, правительство приняло решение о переносе сроков отключения, – рассказали «КП» в РТРС. – Большая часть телезрителей не почувствует изменений, потому что уже смотрит телевидение в «цифре». В случае необходимости получения консультации по любым вопросам, связанным с переходом на «цифру», граждане могут на горячую линию по телефону: 8-800-220-20-02.