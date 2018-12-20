2018-12-20T17:58:06+03:00
Общество

Из Липецка заполярным подводникам отправили 11 килограммов сала

Новогодние подарки, уехавшие в Мурманскую область, потянули на 2 тонны
Есения ДОБРОНРАВОВА
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В Липецке для подводников из Полярного собрали сало, сладости, технику и многое другое. Фото: lipetskcity.ruВ Липецке для подводников из Полярного собрали сало, сладости, технику и многое другое. Фото: lipetskcity.ru
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Эти новогодние подарки везет не Дед Мороз, а водитель-дальнобойщик. Его путь в почти 2500 километров лежит из Липецка в Полярный.

У липчан уже стало хорошей традицией собирать посылки для наших подводников с подшефной подлодки "Липецк". Причем презенты приезжают не только к Новому году, но и дню рождения субмарины. Он отмечается 31 декабря: в этот день в 1991 году на субмарине был поднят Андреевский флаг, впервые в ВМФ СССР, чтобы подчеркнуть принадлежность подводной лодки к СССР, а не к объявившей независимость Украине.

В этом году жители Липецка собрали гостинцы вкусные и для души. О некоторых вещах моряки попросили сами.

- Члены экипажа получат бытовую технику, канцелярские принадлежности, техническое и шкиперское имущество, сувенирную продукцию – календари и ежедневники с видами Липецка, а также напитки от местных производителей и традиционный деликатес к новогоднему столу – 11 килограммов сала. Для детей подводников приготовлены сладкие подарки. Впервые в этом году морякам презентуют диски с аудио- и видеозаписями выступлений липецких артистов. Общей вес посылки – более двух тонн, - уточнили в мэрии Липецка.

Сейчас подарки уже в пути.

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