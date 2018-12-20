В Кандалакше ради мальчика, оставшегося дома в одиночестве, провели спасательную операцию

20 Дек. 14:22 2018-12-20T14:22:34+03:00

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Житель Кандалакши рассказал, как минувшей ночью стал невольным участником чужой семейной драмы.

Мужчина заметил на балконе одного из домов пятилетнего мальчика, который стоял в одной маечке и трусиках, плакал и звал маму. Вот только взрослых рядом с ним не было.

- Несколько раз молодой человек пытался успокоить ребенка, говорил, чтобы тот шел обратно в комнату и ложился в кровать. А сам, между тем, организовал целую операцию - связался с соседями, которые тут же позвонили в 112, вызвали полицию и спасателей. Ну, а пока службы ехали, очевидцы разговаривали и успокаивали ребенка, - пишет "Кандалакша онлайн".

На месте прибыли спасатели и полиция. В квартире напуганный мальчик оказался в гордом одиночестве. Но его одели и отвели к бабушке, которая жила неподалеку. Такое поведение матери ребенка - повод для работы с ней социальных органов.