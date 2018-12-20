2018-12-20T11:56:38+03:00
Происшествия

Сотрудники полиции Мурманска выехали по странному звонку и нашли труп

Мужчина был в квартире, где чувствовался запах газа
Мария ПАШЕНКОВА
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Рядом с домом №28 на улице Баумана находится детская поликлиника и детский сад. Фото: www.google.comРядом с домом №28 на улице Баумана находится детская поликлиника и детский сад. Фото: www.google.com
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Утром 20 декабря тревожные службы города была стянуты к дому №28 на улице Баумана в Мурманске. Рядом с жилой девятиэтажкой находятся детская поликлиника №4, детский сад, остановка общественного транспорта.

Причиной стал звонок в дежурное отделение полиции около 7.30 утра от неизвестного мужчины. Он спутанно сообщил свой адрес вплоть до номера квартиры, а потом наступило молчание и связь оборвалась.

Сотрудники полиции решили оперативно выехать на место, чтобы проверить, зачем неизвестный обратился в правоохранительные органы. У дверей квартиры они почувствовали слабый запах газа, а внутри был обнаружен труп. Чтобы не произошла беда, газ был срочно перекрыт.

- Около 9 утра поступил звонок из дежурного отделения полиции об обнаруджении тела. На место выехала следственно-оперативная служба. Личность погибшего установлена - это житель Мурманска 1963 года рождения. Назначены судебно-медицинские экспертизы, по котором будет установлена причина смерти. - рассказала "КП" старший помощник руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ Ксения Кошелюк.

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