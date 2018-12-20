В Мурманске можно будет увидеть знаменитого мамонтенка Диму

20 Дек. 13:06 2018-12-20T13:06:26+03:00

Так выглядит уникальный мамонтенок Дима. А увидеть его вживую можно будет с 22 декабря. Фото: mokm51.ru

Экспонат, которому почти 40 тысяч лет, приехал в столицу Заполярья на месяц

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Увидеть мамонта в наши дни можно не только по телевизору, на картинке или в магазине игрушек. В России есть уникальный экспонат из фондового собрания Зоологического музея Зоологического института Российской Академии наук Санкт – Петербург. Это мамонтенок Дима.

- Тело ископаемого мамонта было найдено в июне 1977 года в долине ручья Дима, притока реки Киргилях на территории Магаданской области. Первым обнаружил тушу водитель бульдозера, который производил работы по вскрытию предполагаемого золотоносного месторождения. Находка сразу же была признана научной сенсацией мирового масштаба. Свое имя мамонтенок получил по названию ручья, в русле которого был обнаружен, - рассказали в краеведческом музее, где будет выставляться экспонат.

Когда Дима погиб, ему было всего 7-8 месяцев. А сейчас ему уже 39–40 тысяч лет. В высоту мамонтенок 97,5 сантиметра, весит около 70 килограмм.

Увидеть гостя, который много гастролирует по миру, можно будет с 22 декабря по 20 января. Дима впервые приехал в Мурманск, переговоры велись много месяцев. К слову, столица Заполярья стала одной из первых в списке российских городов, где побывает мамонтенок.