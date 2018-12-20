2018-12-20T11:18:52+03:00
Общество

Жители Мурманской области спасли водителя "КамАЗа", разбившегося под Лавной

Северяне стали донорами крови для пострадавшего
Ника СВЕТЛОВА
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"КАМАЗ" врезался в притормозившую Scania. Фото: vk.com/murmsil"КАМАЗ" врезался в притормозившую Scania. Фото: vk.com/murmsil
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"Своих в беде не бросаем" - жители Мурманской области расширили границы этого высказывания. Северяне пришли на помощь Игорю Разумовскому.

Напомним, мужчина разбился в аварии у Лавны. Здесь "КамАЗ" врезался в притормозившую Scania. Пострадали три человека, все находились в отечественной машине. Самые тяжелые травмы получил водитель - Игорь Разумовский. Первое время после ДТП он находился в реанимации Кольской ЦРБ. Его дочь обратилась к северянам с просьбой стать донорами крови.

И наши земляки откликнулись.

- Отца перевели в Мурманскую областную больницу, перелили кровь. Возможно, потребуется еще помощь доноров. Сейчас мы ищем очевидцев этой аварии. Может быть, кто-то был в момент столкновения в районе поворота на Лавну или имеет на своем автомобиле запись с видеорегистратора, - рассказала дочь пострадавшего Анастасия Водянова.

Напомним, 19 декабря смертельная авария произошла под Апатитами.

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