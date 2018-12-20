Сенатор от Мурманской области награжден орденом Дружбы

20 Дек. 10:23 2018-12-20T10:23:45+03:00

Игорь Чернышенко был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и орденом Дружбы. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

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В 2005 году представитель Мурманской области в Совете Федерации Игорь Чернышенко был отмечен медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Теперь же в его копилке стало больше регалий. Недавно сенатора указом президента наградили орденом Дружбы.

Всего государственные награды были вручены четырнадцати членам верхней палаты парламента. Так, глава комитета по международным делам Константин Косачев и олимпийская чемпионка, член комитета по соцполитике, олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева были удостоены орденом Александра Невского. Орден Дружбы получили член комитета по соцполитике Владимир Круглый и зампред конституционного комитета Елена Мизулина.

Сенатором Игорь Константинович стал в июне 2013 года, а срок его полномочий истекает в сентябре 2019-го. Мурманскую область в Совете Федерации также представляет Татьяна Кусайко.