2018-12-19T18:08:46+03:00
Происшествия

Под Апатитами столкнулись три машины, погиб один из водителей

Мужчина, из-за которого произошло ДТП, не пострадал
Мария ПАШЕНКОВА
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Под Апатитами столкнулись три легковушки. Фото: "ХибИнформБюро"Под Апатитами столкнулись три легковушки. Фото: "ХибИнформБюро"
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Страшная авария произошла в 11.50 19 декабря на 1213 километре федеральной дороги "Кола" (участок под Апатитами).

- Водитель Lada Largus поворачивал налево к стоянке и, по предварительной информации, не представил преимущество "ВАЗ 21124". От удара "ВАЗ" выехал на полосу для встречного движения, где столкнулся с Mazda 3, - рассказала "КП" инспектор по особым поручениям УГИБДД УМВД России по Мурманской области Ольга Ратова.

Водитель отечественной машины погиб на месте до прибытия скоро. Мужчине, который был за рулем Mazda помощь была оказана амбулаторно. А вот виновник аварии не пострадал.

Сейчас по данной аварии проводится проверка.

Напомним, в понедельник на участке у Лавны столкнулись два большегруза и легковушка. Сильнее всего пострадал водитель "КАМАЗа", который сейчас находится в реанимации. Его дочь обратилась к жителям Мурманской области за помощью: ее отцу нужна кровь для переливания.

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