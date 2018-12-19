2018-12-19T15:47:55+03:00
Происшествия

Следком проверит гимназию №7 в Мурманске, где обрушился потолок

В первую очередь ищут тех, кто отвечал за установку конструкции
Мария ПАШЕНКОВА
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В ходе проверки следователи установят, кто виноват в обрушении потолка. Фото: скриншот видеоВ ходе проверки следователи установят, кто виноват в обрушении потолка. Фото: скриншот видео
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Непростой день сегодня в мурманской гимназии №7. Напомним, вечером 18 декабря, когда еще шли занятия, в первом корпусе образовательного учреждения частично обрушился потолок. Все произошло на глазах у родителей, которые ждали свои детей.

По большому везению, плиты не упали на людей. Как рассказала "КП" директор гимназии Надежда Афонина, уже завтра потолок приведут в порядок. Только придут специлисты, которые его осмотрят, чтобы назвать причину обрушения.

Казалось бы, проблема решена, но теперь в общеобразовательном учреждении идет двойная проверка. Одна по личному поручению главного прокурора Мурманской области Василия Щербакова, вторую проводят следователи.

- Планируется, в том числе, установить лиц, ответственных за выполнение работ, связанных с установкой конструкции потолка в школе, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Ксения Кошелюк.

Напомним, утром 19 декабря в школе №28 в Мурманске произошла драка двух мальчиков, которая закончилась полицией, т.к. один из них применил канцелярский нож.

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