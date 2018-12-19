Мурманчанка пожаловалась на злых собак через популярный Интернет-сервис для обращений

19 Дек. 17:14 2018-12-19T17:14:45+03:00

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Споры вокруг животных, по человеческой прихоти оказавшихся на улице, не утихают. Пока зоозащитники безуспешно пытались доказать депутатам, что безвозвратный отлов – это не выход из ситуации, жительница столицы Заполярья написала обращение на популярный Интернет-сервис для жалоб Zadolbalo.net:

- Живу в Мурманске. Подскажите, куда обратиться. Сразу скажу, к животным я отношусь хорошо, частенько подкармливаю и ничего плохого им не желаю, но тут накипело: по детской площадке гуляют огромные дворовые псины, смотрят злющими глазами, уже ни раз кидались и кусали людей! А если приходит собака не из их стаи, то просто начинается безумие – мамы хватают своих перепуганных детей, а те плачут! Может вывезти их куда подальше в сопки, кто занимается решением этого вопроса в нашем городе?

Женщина пожелала остаться анонимной. На портале желающих помочь пока не нашлось. А вот мурманские зоозащитники оперативно отреагировали на жалобу.

- Мурманчанке необходимо подать заявку на отлов стаи в Центр временного содержания животных. Рекомендую, обязательно записать номер заявки и контролировать ее исполнение. Если ситуация не изменится: отловщики могут выехать на место, но уехать без собак, не сумев их поймать, или проигнорируют жалобу, надо будет обращаться в контролирующий ЦВСЖ государственный орган, то есть в региональный комитет по ветеринарии, обязательно указав дату и номер поданной заявки, - дала руководство к действию волонтер Фонда поддержки бездомных животных «Ищу Человека» Алена Лянгазова.