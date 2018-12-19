2018-12-19T17:59:32+03:00
Общество

В Мурманске шампанское стоит дешевле, чем в Санкт-Петербурге и Москве

Средняя цена на игристые вина в столице Заполярья - 434 рубля
Ника СВЕТЛОВА
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Игристое в 2018-м подешевело по сравнению с 2017-м.Игристое в 2018-м подешевело по сравнению с 2017-м.Фото: Андрей ГРЕБНЕВ
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Многие не представляют новогодний стол без шампанского. Только по карману ли оно северянам? Или цена кусается настолько, что проще купить сок?

Специалисты компании «Такском» изучили чеки из магазинов на игристые вина. Оказалось, средняя цена за бутылку в Мурманске - 434 рубля. И это меньше, чем во многих других городах.

Для сравнения, в Москве - 479 рублей, в Санкт-Петербурге - 447 рублей. Дешевле всего шампанское стоит в Калуше - 347 рублей, а вот дороже - в столице и Уфе.

Впрочем, год назад ситуация была противоположной. Средняя цена игристого в Мурманске была 492 рублей, и она обогнала крупные города. В Москве этот показатель был 436 рублей, в Санкт-Петербурге - 486 рублей.

Напомним, ранее была подсчитана средняя стоимость куры, шоколада и кефира. А журналисты "КП" вывели свой индекс оливье и селедки под шубой.

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