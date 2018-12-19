2018-12-19T14:44:49+03:00
Здоровье

В Мурманске спустя 11 лет открылся главный корпус противотуберкулезного диспансера

Во время реконструкции помещения не только отремонтировали, но и оснастили новой техникой
Маргарита ХОВАНСКАЯ
Поделиться:
Фото: пресс-служба правительства Мурманской области.Фото: пресс-служба правительства Мурманской области.
Изменить размер текста:

В 2007 году стартовал проект по реконструкции главного 3-этажного корпуса областного противотуберкулезного диспансера, в 2009-м его закрыли на ремонт, за чем срочно последовало уплотнение – в палатах на 2-3 человека размещали по 5-6. Из этого вытекли и неутешительные результаты проверок Роспотребнадзора, и отказы пациентов от лечения, и даже угроза закрытия.

К счастью, нехорошая полоса, похоже, в медучреждении закончилась. В этом году реконструкция, которая затянулась на долгие 10 лет, завершилась. 18 декабря в обновленных помещениях побывала глава Мурманской области Марина Ковтун.

Реконструкция в тубдиспансере не ограничилась только ремонтом обветшалого здания и его «внутренностей», модернизации подверглась и техника. Так, сегодня это комфортное для персонала и пациентов учреждение, современное медицинское оборудование для диагностики туберкулеза, а также препараты для лечения различных его форм.

- В ближайших планах медучреждения – организация детского кабинета, где будет вести приём педиатр-фтизиатр, - рассказала главрач диспансера Светлана Преснова. - Сегодня врачи успешно лечат так называемые новые, резистентные к широкому кругу медикаментов виды туберкулеза, однако велика роль в излечении и самих пациентов.

Более того, областной бюджет оплачивает пациентам продуктовые наборы и транспортировку к месту лечения. Кстати, Мурманская область занимает 16 место в стране по заболеваемости туберкулезом – наш показатель на 50,5% ниже, чем в среднем по Российской Федерации.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из Липецка заполярным подводникам отправили 11 килограммов сала
Жители Апатитов делают фотографии в обнимку с большими сосульками
Ледяные горки и скульпторы в Мурманске 2019: где покататься, дата открытия
Два североморца из-за ложных показаний в деле об убийстве тоже пойдут под суд
«Живая классика» объединяет юных чтецов при помощи телемостов
«Роуминг, гудбай» поможет «правильно» встретить Новый год за границей
В Видяево запустят последний объект цифрового вещания в России
В Кандалакше ради мальчика, оставшегося дома в одиночестве, провели спасательную операцию
В Мурманске можно будет увидеть знаменитого мамонтенка Диму
Новый год-2019 в Мурманске: в ночь с 31 декабря на 1 января по городу будут ездить два автобуса и один троллейбус
Сотрудники полиции Мурманска выехали по странному звонку и нашли труп
Жители Мурманской области спасли водителя "КамАЗа", разбившегося под Лавной
Сенатор от Мурманской области награжден орденом Дружбы
В Мурманске временно не продают проездные билеты на автобусы и троллейбусы
Строители поздравили мурманчан с Новым годом и зажгли надпись "2019" окнами дома
Под Апатитами столкнулись три машины, погиб один из водителей
В Мурманске шампанское стоит дешевле, чем в Санкт-Петербурге и Москве
Мурманчанка пожаловалась на злых собак через популярный Интернет-сервис для обращений
Зураб Церетели лично наградил автора арт-проекта "Ловцы снов" в Никеле
Следком проверит гимназию №7 в Мурманске, где обрушился потолок
Галина Волчек рассказала, как в Мурманске познакомилась с будущим мужем