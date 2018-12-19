В Мурманске спустя 11 лет открылся главный корпус противотуберкулезного диспансера

19 Дек. 14:44 2018-12-19T14:44:49+03:00

Во время реконструкции помещения не только отремонтировали, но и оснастили новой техникой

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В 2007 году стартовал проект по реконструкции главного 3-этажного корпуса областного противотуберкулезного диспансера, в 2009-м его закрыли на ремонт, за чем срочно последовало уплотнение – в палатах на 2-3 человека размещали по 5-6. Из этого вытекли и неутешительные результаты проверок Роспотребнадзора, и отказы пациентов от лечения, и даже угроза закрытия.

К счастью, нехорошая полоса, похоже, в медучреждении закончилась. В этом году реконструкция, которая затянулась на долгие 10 лет, завершилась. 18 декабря в обновленных помещениях побывала глава Мурманской области Марина Ковтун.

Реконструкция в тубдиспансере не ограничилась только ремонтом обветшалого здания и его «внутренностей», модернизации подверглась и техника. Так, сегодня это комфортное для персонала и пациентов учреждение, современное медицинское оборудование для диагностики туберкулеза, а также препараты для лечения различных его форм.

- В ближайших планах медучреждения – организация детского кабинета, где будет вести приём педиатр-фтизиатр, - рассказала главрач диспансера Светлана Преснова. - Сегодня врачи успешно лечат так называемые новые, резистентные к широкому кругу медикаментов виды туберкулеза, однако велика роль в излечении и самих пациентов.

Более того, областной бюджет оплачивает пациентам продуктовые наборы и транспортировку к месту лечения. Кстати, Мурманская область занимает 16 место в стране по заболеваемости туберкулезом – наш показатель на 50,5% ниже, чем в среднем по Российской Федерации.