2018-12-19T13:41:32+03:00
Общество

Выставленная на продажу в Мурманске квартира стала одной из самых дорогих на Северо-Западе

За 195 квадратных метров просят 15,5 миллионов рублей
Есения ДОБРОНРАВОВА
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Стоимость квартиры повышается, если в ней есть дорогая мебель. которую хозяева готовы оставить. Фото: murmansk.cian.ruСтоимость квартиры повышается, если в ней есть дорогая мебель. которую хозяева готовы оставить. Фото: murmansk.cian.ru
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Когда мурманчане думают о покупке двухкомнатной квартиры, то ориентируются на 2-2,5 миллиона рублей, на 1,5 - в случае с однушкой и 3, если речь идет о трехкомнатах. А как вам такая стоимость - 15,5 миллионов? Готовы ли вы столько заплатить за пятикомнатную квартиру (195 кв.м)?

Именно столько хотят ее владельцы, видимо, добавляя сотни тысяч рублей за мебель известных брендов из США и Великобритании. Данная жилплощадь в Мурманске попала в рейтинг агентства ЦИАН самых дорогих по Северо-Западному федеральному округу, расположившись на 8 строке.

Первая строка у двухуровневой квартиры в особняке Кушелева-Безбородко на набережной Кутузова Санкт-Петербурга. За 494 квадратных метра просят 680 миллионов рублей. На втором месте - трехкомнатная квартира в Выборге площадью 154 квадратных метров (40 миллионов рублей). На третьем - квартира из Калининграда (190 кв.м и 36 миллионов рублей).

Любопытства ради заглянем на сайт агентства и посмотрим другие дорогие предложения по Мурманску. На проспекте Кирова, 41 продается пятикомнатная квартира (150 кв.м) за 10,7 миллиона рублей. На улице Воровского,11 трешка в 80 кв.м стоит 14,95 миллиона. Владельцы 120 кв.м в трешке на улице Софьи Перовской, 43 надеются получить от сделки 13,9 миллионов рублей, а тоже 120 кв.м, но в пятикомнатной квартире на пр. Героев-североморцев, 50 - 10,5 миллионов.

Но самое странное предложение - это простая по внешнему виду трешка в 57 км.м на улице Академика Книповича, 51. Косметический ремонт, дешевая мебель... За нее просят... 29 миллионов рублей.

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