2018-12-19T11:40:17+03:00
Происшествия

Рецидивист из Мурманска отправится в колонию на 2,5 года и выплатит своей жертве 85 тысяч рублей за лечение

Поножовщина, за которую осудили северянина, произошла в общежитии этой осенью
Маргарита ХОВАНСКАЯ
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Фото: архив "КП".Фото: архив "КП".
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За все в этой жизни нужно отвечать. Нередко даже по закону, а иногда и по всей его строгости. Так, мурманчанину, который совершил преступление не в первый раз было решено вынести более суровое наказание. 5 октября 2018 года он с ножом напал на женщину.

- Установлено, что подсудимый, находясь в комнате №30, д.1А по ул. Гагарина дважды ударил потерпевшую ножом. Женщина была экстренно госпитализирована сотрудниками скорой помощи. В связи с тем, что северянин ранее судим, суд назначил наказание по п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

В итоге, рецидивист отправится в колонию строго режима на 2,5 года. Больше того, судом в интересах Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области с него взысканы 84 590 рублей в качестве оплаты лечения потерпевшей.

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