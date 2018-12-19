В Мурманске на катке «Юность» снова избили ребенка

19 Дек. 11:32 2018-12-19T11:59:20+03:00

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Ближе к ночи в мурманских группах в социальной сети был опубликован «крик о помощи». Сестра 12-летней девочки рассказала о том, что ищет свидетелей избиения подростка. Нападение на школьницу произошло 18 декабря на катке «Юность» в период с 20.00 до 20.30.

– Мы написали заявление в полицию, ребенок в больнице на обследовании для экспертизы. Ищем очевидцев, а именно мужчин, оттащивших ребят, которые били нашего ребенка. Нападавшим девочкам и мальчикам от 12 до 15 лет. Если есть какая-то информация, то позвоните маме: +7(950)-891-04-64 – Ольга, – рассказывает Алена Юдина.

В полиции «КП» подтвердили факт избиения. К счастью, подростку не нанесли серьезных травм.

- Вчера к нам поступило сообщение из медучреждения. Девочка из дома была доставлена в больницу, где у нее диагностировали ушибы головы и коленного сустава. Сейчас проводится проверка, - сообщили в мурманской пресс-службе УМВД.

Неделю назад на том же катке группа подростков избила 11-летнего. Свидетелей тогда тоже через соцсети искала сестра мальчика.

В целом уходящий год оказался богат на появление подростковой жестокости. Можно вспомнить и избиение 5-классницы, которое сейчас расследуется в рамках уголовного дела, и избиение 15-летнего школьника осенью 2018-го.