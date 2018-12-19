Для водителя "КАМАЗа", разбившегося под Лавной, северяне собирают кровь

19 Дек. 10:15 2018-12-19T10:15:46+03:00

Мужчина приехал в Мурманскую область в командировку, сейчас он в реанимации

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В 10.15 17 декабря у поворота на Лавну - 1404 километр автодороги «Кола» Кольского района - случилось ДТП с участием сразу трех машин. Напомним, большегруз Scania притормозил, чтобы повернуть налево. Но водитель идущего за ним "КАМАЗа" не смог вовремя снизить скорость и врезался в грузовик. Третьим участником столкновения стала Toyota, которая шла последней.

В аварии пострадали трое, все из "КАМАЗа". Больше всего досталось 54-летнему водителю, жителю Санкт-Петербурга, который получил множественные переломы и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

Его дочь обратилась к жителям Мурманской области с просьбой. Для ее отца нужна кровь для переливания.

- В реанимационном отделении Кольской ЦРБ после ДТП находится Разумовский Игорь Анатольевич, 1963 года рождения. Ему необходимо для спасения жизни переливание донорской крови (II-ой положительный резус). Человек находится в Мурманске командировке, здесь у него нет друзей и знакомых! - пишет группа "Мурманск. И себе, и людям".

Многие северяне удивились просьбе, ведь 2+ встречается у многих людей. Но не стоит забывать, что в регионе каждый день в аварию разбиваются люди, многим требуется переливание после операций, из-за сложного лечения. Словом, кровь никогда лишней не бывает.