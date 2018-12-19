Зураб Церетели лично наградил автора арт-проекта "Ловцы снов" в Никеле

19 Дек. 16:40 2018-12-19T16:40:32+03:00

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Не всегда сильному ветру рады жители больших городов. А вот в Никеле это повод поднять голову вверх и посмотреть, крутится ли...

21 июля в поселке появился арт-объект - три флюгера. Казалось бы, такие часто видишь на домах, а в Европе и вовсе дело привычное. Да только метеорологические приборы в Никеле особые.

Во-первых, они установлены в разных частях города, что сподвигает гостей на прогулку. Во-вторых, каждый из них символизирует какую-то стихию: землю, воду и воздух. Ну, а в третьих для Никеля эти флюгеры - талисман.

Зураб Церетели лично вручил Вере Павловой диплом.

- Хранителями поселка и его жителей стали представители фауны этих мест: заяц, чайка и рыба. Наивные и ироничные на первый взгляд, флюгеры несут в себе скрытые смыслы, напоминая нам о круговороте времен года, человеческой жизни от рождения к смерти, о вращении галактик, бережном отношении к нашей планете и к космосу в целом, - рассказали в арт-резиденции "Вторая школа".

Никельчане сами выбрали, где установить арт-объект. А их автором стала гостья из Москвы Вера Павлова. Ее задумку высоко оценили в Российской академии художеств. И ее президент Зураб Церетели лично вручил Вере диплом.

- Изначально у меня было три варианта проектов. Потом я начала исследовать Мурманскую область и Никель и отсекла два из них - они были слишком брутальные и потерялись бы в городском ландшафте. Остановилась на "Ловцах" - они похожи на увеличенные детские игрушки, - рассказала Вера Павлова "КП". - Я, конечно, не знала про награду. Я подала три заявки, и выбрали именно проект в Никеле.