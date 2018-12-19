Мурманский сухогруз "Кузьма Минин" сняли с мели у британского порта

19 Дек. 09:10 2018-12-19T09:10:12+03:00

"Кузьма Минин" ушел с мели и встал на рейд в порту. Фото: twitter

Судно осмотрят, чтобы понять, в каком оно состоянии после происшествия

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Ранним утром 18 декабря сухогруз "Кузьма Минин", принадлежащий Мурманскому морскому пароходству, сел на мель в 30 метрах от пляжа порта Фалмут. Напомним, в это время бушевал шторм, который сделал спасательную операцию сложной. На борту судна без груза были 18 наших моряков.

Снимать сухогруз с мели при помощи буксиров решили только вечером того же дня: помочь людям могла сама природа - прилив.

В Мурманском морском пароходстве сообщили, что операция прошла удачно, "Кузьма Минин" сошел с мели и встал на рейд у порта. Там его обследуют на предмет повреждений. Ранее первый заместитель генерального директора компании-судовладельца Ильдар Неверов сообщил, что причиной происшествия могли стать небезопасные условия для плавания у Фалмаута. По одной из версий, якорь сухогруза зацепился за цепь на дне.

Сейчас все моряки находятся в безопасности, во время спасательной операции они не пострадали.