В Оленегорске пропала 11-летняя девочка

19 Дек. 08:40 2018-12-19T08:40:05+03:00

Маша ушла из социального учреждения. По неподтвержденной информации, она могла сбежать к маме. Фото: vk.com/murmanspas51

В Кандалакше мужчина ушел на работу и не вернулся

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Волонтеры поисковых отрядов объявили сразу о двух пропавших в Мурманской области людях.

11-летняя Маша Ермоева 14 декабря самовольно ушла из отделения социальной реабилитации несовершеннолетних на улице Строительная, 9 в Оленегорске.

Приметы: рост 155-160 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза, темные волосы.

Была одета в темно-синюю шапку с помпонами, голубой пуховик с капюшоном с коричневой опушкой, черные в горошек лосины, розовую толстовку с капюшоном, черные болоньевые полусапожки, шарф-хомут салатового цвета.

В группе отряда "МурманСпас" появилась информация, где может находиться Маша.

- С этой девочкой всё в порядке, она с мамой, - написала в комментариях под ориентировкой Анна Кондратьева. Но эту информацию, как обычно бывает в таких случаях, проверят не раз.

А в Кандалакше ищут 43-летнего Михаила Васильева. 17 декабря около 8.30 он ушел на работу из дома на улице Новая, 25. И после этого пропал.

Приметы: рост 170-175 сантиметров, худощавое телосложение, темные короткие волосы.

Был одет в темную спортивную куртку с капюшоном, камуфлированные брюки, темный свитер, вязаную шапку, темные замшевые ботинки, с собой была сумка через плечо.