В Мончегорске зоозащитники объявили квест, чтобы подсчитать бездомных собак

18 Дек. 17:09 2018-12-18T17:09:15+03:00

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Весьма креативно решили подойти к постановке задач на 2019 год волонтеры общественного приюта в Мончегорске «Дом с хвостом». Зоозащитники объявили квест для горожан «Собака-бродяка». Его условия просты: до 23 декабря, заметив четвероногого друга без сопровождения, надо его сфотографировать или снять на видео и прислать в сообщения группы приюта с описанием, когда и где был замечен герой снимка. Перед горожанами стоит задача - найти, как можно больше безнадзорных собак.

- С помощью квеста - для нас это первый подобный опыт - мы пытаемся спланировать свои действия на наступающий год, а заодно привлечь горожан к решению проблемы бездомных животных, - объясняет руководитель приюта «Дом с хвостом» Елена Дебеляк. - Хочется донести до жителей, что общественные приюты могут помочь сократить численность безнадзорных собак и кошек гуманными по отношению к ним способами. Если население города будет работать в одной связке с нами, мы сможем убрать с улиц максимальное количество животных.

Напомним, в «Доме с хвостом» постепенно идет реконструкция, по окончанию которой волонтеры планируют задействовать все имеющуюеся в их распоряжении 1300 квадратных метров. Пока же освоено только 30% этой площади. За минувший год активисты смогли помочь порядка 150 собакам, половина из которых отправились на ПМЖ в новые семьи. Готовы ли мончегорцы к такому диалогу с зоозащитниками, покажут результаты квеста. Пока найдено только два барбоса. А ведь наиболее активных участников игры, волонтеры обещали поощрить.