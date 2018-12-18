2018-12-18T15:37:38+03:00
Общество

Отключение фонарей и светофоров на мосту через Кольский залив в Мурманске перенесли

Свет погаснет не в среду, а в пятницу
Есения ДОБРОНРАВОВА
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Мост через Кольский залив погрузится во тьму 21 декабря. Фото: Елена КОВАЛЕНКОМост через Кольский залив погрузится во тьму 21 декабря. Фото: Елена КОВАЛЕНКО
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Уже завтра, 19 декабря, мост через Кольский залив в Мурманске должен был погрузиться во тьму. Фонари и светофоры у примыкания к улице Прибрежная планировали выключить из-за ремонтных работ.

Но, как уточнили в "Мурманскавтодоре", обслуживание перенесли со среды на пятницу, 21 декабря. Время остается неизменным - в рабочие часы с 9.00 до 17.00.

Водителей просят не игнорировать знаки приоритета во время следования по этому сложному участку и давать преимущество тем, кому это предписывают правила дорожного движения.

Напомним, что 19 декабря в центре Мурманска начнут действовать ограничения по движению и парковке для всех видов транспорта. Причина проста - в городе начинаются новогодние елки, и новшества нужны для обеспечения безопасности детей.

Помимо этого до 30 декабря общественный транспорт столицы Заполярья будет ходить по особенному расписанию.

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