Депутаты облдумы приняли бюджет Мурманской области на 2019 год

18 Дек. 13:38 2018-12-18T14:57:15+03:00

Бюджет Мурманской области на 2019 год будет с профицитом в 797 миллионов рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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18 декабря состоялось очередное заседание Мурманской областной думы, первым пунктом повестки дня стояло рассмотрение регионального бюджета в третьем чтении.

К принятию закона казна не изменилась. Изначально в нее закладывался профицит в 797 миллионов рублей (доходы 60,8 миллиардов рублей, расходы - 60 миллиардов). В окончательном варианте данные выглядят точно также.

- Правительству области предложено рассмотреть вопрос о выделении дополнительных средств из областного бюджета отдельным медицинским учреждениям из-за сокращения объема их финансирования за счет средств обязательного медицинского страхования в сумме 440 миллионов рублей. Кроме того, депутаты предлагают предусмотреть увеличение бюджетных ассигнований на укрепление материально-технической базы медицинских организаций, на ремонт и приобретение нового оборудования, - рассказали в пресс-службе регионального парламента.

Ранее был принят бюджет Мурманска, в котором наметился деффицит. При том что доходы впервые выросли до 14 миллиардов рублей.