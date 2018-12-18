2018-12-18T14:57:15+03:00
Экономика

Депутаты облдумы приняли бюджет Мурманской области на 2019 год

Профицит региональной казны сохранился
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Бюджет Мурманской области на 2019 год будет с профицитом в 797 миллионов рублей.Бюджет Мурманской области на 2019 год будет с профицитом в 797 миллионов рублей.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

18 декабря состоялось очередное заседание Мурманской областной думы, первым пунктом повестки дня стояло рассмотрение регионального бюджета в третьем чтении.

К принятию закона казна не изменилась. Изначально в нее закладывался профицит в 797 миллионов рублей (доходы 60,8 миллиардов рублей, расходы - 60 миллиардов). В окончательном варианте данные выглядят точно также.

- Правительству области предложено рассмотреть вопрос о выделении дополнительных средств из областного бюджета отдельным медицинским учреждениям из-за сокращения объема их финансирования за счет средств обязательного медицинского страхования в сумме 440 миллионов рублей. Кроме того, депутаты предлагают предусмотреть увеличение бюджетных ассигнований на укрепление материально-технической базы медицинских организаций, на ремонт и приобретение нового оборудования, - рассказали в пресс-службе регионального парламента.

Ранее был принят бюджет Мурманска, в котором наметился деффицит. При том что доходы впервые выросли до 14 миллиардов рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из Липецка заполярным подводникам отправили 11 килограммов сала
Жители Апатитов делают фотографии в обнимку с большими сосульками
Ледяные горки и скульпторы в Мурманске 2019: где покататься, дата открытия
Два североморца из-за ложных показаний в деле об убийстве тоже пойдут под суд
«Живая классика» объединяет юных чтецов при помощи телемостов
«Роуминг, гудбай» поможет «правильно» встретить Новый год за границей
В Видяево запустят последний объект цифрового вещания в России
В Кандалакше ради мальчика, оставшегося дома в одиночестве, провели спасательную операцию
В Мурманске можно будет увидеть знаменитого мамонтенка Диму
Новый год-2019 в Мурманске: в ночь с 31 декабря на 1 января по городу будут ездить два автобуса и один троллейбус
Сотрудники полиции Мурманска выехали по странному звонку и нашли труп
Жители Мурманской области спасли водителя "КамАЗа", разбившегося под Лавной
Сенатор от Мурманской области награжден орденом Дружбы
В Мурманске временно не продают проездные билеты на автобусы и троллейбусы
Строители поздравили мурманчан с Новым годом и зажгли надпись "2019" окнами дома
Под Апатитами столкнулись три машины, погиб один из водителей
В Мурманске шампанское стоит дешевле, чем в Санкт-Петербурге и Москве
Мурманчанка пожаловалась на злых собак через популярный Интернет-сервис для обращений
Зураб Церетели лично наградил автора арт-проекта "Ловцы снов" в Никеле
Следком проверит гимназию №7 в Мурманске, где обрушился потолок
Галина Волчек рассказала, как в Мурманске познакомилась с будущим мужем