2018-12-18T13:23:32+03:00
Общество

Муж принцессы из Апатитов продал свой родовой замок за 1 евро

Эрнст Август передал Мариенбург, чтобы власти занялись его реконструкцией
Мария ПАШЕНКОВА
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Замок Мариенбург теперь принадлежит государству, которого взялось за его реконструкцию. Фото: spiegel.deЗамок Мариенбург теперь принадлежит государству, которого взялось за его реконструкцию. Фото: spiegel.de
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Какая же принцесса без замка? Ответ прост - Ганноверская! В июле 2017 года дизайнер из России Екатерина Малыша, которая, кстати, когда-то жила в Апатитах, вышла замуж за принца Ганноверского Эрнста Августа, потомка короля Великобритании Георга III.

У пары уже родилась наследница. Но если обычно молодая семья после прибавления ищет возможность улучшить жилищные условия и купить дом побольше, то принц и принцесса сделали наоборот. Эрнст продал свой родовой замок Мариенбург, где проходили свадебные торжества, за смешную цену... 1 евро!

Построили замок по желанию последнего короля Ганновера Георга V для его супруги Марии, работы велись с 1858 по 1869 года. Это одно из самых красивых зданий Нижней Саксонии. И одно из самых внушительных: в нем 135 комнат.

Однако 160-летний замок стал обременителен для наследника. Родовое гнездо обветшало, а ремонт обойдется в копеечку. Поэтому Эрнст Август продал его властям в обмен на обещание, что те проведут реконструкцию.

- Министерство культуры заявило, что на восстановление понадобится около 27 миллионов евро. Поэтому бюджетный комитет Бундестага в середине ноября принял решение о выделении 13,6 миллионов, - пишет издание Spiegel.

Еще до продажи в замке был музей, ресторан, капелла, банкетные залы. Все это планируют сохранить, и открыть еще отель. А некоторые вещи, представляющие культурную ценность, заберут различные фонды.

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