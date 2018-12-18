Ради 450 тысяч рублей мурманчанка перевела мошенникам 2,7 миллиона

18 Дек. 10:32 2018-12-18T10:32:16+03:00

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65-летняя мурманчанка была миллионершей. А потом в одночасье лишилась накоплений, которых хватило бы на покупку хорошей "двушки" в столице Заполярья. Женщина попалась на стандартную схему развода.

Примерно месяц назад ей позвонила незнакомая женщина. Вежливо поздоровалась, представилась сотрудником финансовой компании. И рассказала, что мурманчанке хотят выплатить 450 тысяч рублей. Потому что раньше она якобы купила через Интернет некачественные медицинские препараты. И чтобы загладить свою вину, производитель готов на компенсацию.

Северянка в это поверила и с радостью перевела 45 тысяч рублей. Звонившая женщина заявила, что это налоговый сбор за финансовую операцию. А потом все пошло как снежный ком.

- После перевода денег на указанный собеседницей счет ежедневно ей стали поступать звонки от незнакомых людей, которые представлялись сотрудниками банка, юристами, медицинскими работниками. Они под разными предлогами требовали перевести деньги для получения компенсации. В итоге за месяц северянка отдала неизвестным 2,7 миллиона рублей, - уточнили в УМВД по Мурманской области.

Когда обманутая северянка поняла, что что-то нечисто, она пошла в полицию. Там выяснили, что все звонки поступали из Москвы и Подмосковья. Отследить мошенников будет непросто, хотя случаи, когда их выводили на чистую воду, были.