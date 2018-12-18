2018-12-18T10:32:16+03:00
Происшествия

Ради 450 тысяч рублей мурманчанка перевела мошенникам 2,7 миллиона

Женщина надеялась получить компенсацию за некачественные лекарства
Ника СВЕТЛОВА
Поделиться:
За месяц мурманчанка отдала почти 3 миллиона неизвестным людям.За месяц мурманчанка отдала почти 3 миллиона неизвестным людям.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

65-летняя мурманчанка была миллионершей. А потом в одночасье лишилась накоплений, которых хватило бы на покупку хорошей "двушки" в столице Заполярья. Женщина попалась на стандартную схему развода.

Примерно месяц назад ей позвонила незнакомая женщина. Вежливо поздоровалась, представилась сотрудником финансовой компании. И рассказала, что мурманчанке хотят выплатить 450 тысяч рублей. Потому что раньше она якобы купила через Интернет некачественные медицинские препараты. И чтобы загладить свою вину, производитель готов на компенсацию.

Северянка в это поверила и с радостью перевела 45 тысяч рублей. Звонившая женщина заявила, что это налоговый сбор за финансовую операцию. А потом все пошло как снежный ком.

- После перевода денег на указанный собеседницей счет ежедневно ей стали поступать звонки от незнакомых людей, которые представлялись сотрудниками банка, юристами, медицинскими работниками. Они под разными предлогами требовали перевести деньги для получения компенсации. В итоге за месяц северянка отдала неизвестным 2,7 миллиона рублей, - уточнили в УМВД по Мурманской области.

Когда обманутая северянка поняла, что что-то нечисто, она пошла в полицию. Там выяснили, что все звонки поступали из Москвы и Подмосковья. Отследить мошенников будет непросто, хотя случаи, когда их выводили на чистую воду, были.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из Липецка заполярным подводникам отправили 11 килограммов сала
Жители Апатитов делают фотографии в обнимку с большими сосульками
Ледяные горки и скульпторы в Мурманске 2019: где покататься, дата открытия
Два североморца из-за ложных показаний в деле об убийстве тоже пойдут под суд
«Живая классика» объединяет юных чтецов при помощи телемостов
«Роуминг, гудбай» поможет «правильно» встретить Новый год за границей
В Видяево запустят последний объект цифрового вещания в России
В Кандалакше ради мальчика, оставшегося дома в одиночестве, провели спасательную операцию
В Мурманске можно будет увидеть знаменитого мамонтенка Диму
Новый год-2019 в Мурманске: в ночь с 31 декабря на 1 января по городу будут ездить два автобуса и один троллейбус
Сотрудники полиции Мурманска выехали по странному звонку и нашли труп
Жители Мурманской области спасли водителя "КамАЗа", разбившегося под Лавной
Сенатор от Мурманской области награжден орденом Дружбы
В Мурманске временно не продают проездные билеты на автобусы и троллейбусы
Строители поздравили мурманчан с Новым годом и зажгли надпись "2019" окнами дома
Под Апатитами столкнулись три машины, погиб один из водителей
В Мурманске шампанское стоит дешевле, чем в Санкт-Петербурге и Москве
Мурманчанка пожаловалась на злых собак через популярный Интернет-сервис для обращений
Зураб Церетели лично наградил автора арт-проекта "Ловцы снов" в Никеле
Следком проверит гимназию №7 в Мурманске, где обрушился потолок
Галина Волчек рассказала, как в Мурманске познакомилась с будущим мужем