В Москве нашли импровизированный мемориал подлодки "Курск"

18 Дек. 11:48 2018-12-18T11:48:58+03:00

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У мемориального комплекас морякам, погибшим в мирное время, в Мурманске стоит фрагмент ходовой рубки подлодки "Курск". Напоминание не только о данной трагедии, но и всех таких же, когда наши ребята гибли не из-за войны.

А вот в Москве нашли неофициальный мемораил "Курска". Расположен он по Ленинградскому шоссе недалеко от пересечения с Вашутинским шоссе. Некоторые жители столицы проезжают мимо него каждый день и не всегда понимают, что это. Неизвестные раскрасили железобетонную конструкцию в черный цвет, как у подлодки, сделали белую надпись "Курск" и герб страны. Как оказалось, объекту уже несколько месяцев, но рассмотрели его только сейчас.

Журналист "Российской газеты" Сергей Михеев сфотографировал мемориал и поделился им на личной странице в Facebook.

- Я думаю полная самодеятельность, они давно стоят разукрашенные, и наверное уже год как Курск. Отлично смотрится. До этого какие то кракозябры были, - написал в комментариях к снимку Андрей Дорохов.

К слову, проехать к мемориалу не так просто - рядом нет парковки.