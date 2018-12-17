2018-12-17T18:13:41+03:00
Общество

Итоги Дня приема граждан в Мурманской области: больше всего северян волнуют вопросы медицины и ЖКХ

Подавляющее число обращений поступило из Кировска
Анна СТЕПАНОВА
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Многие вопросы граждан решались уже в ходе приема.Многие вопросы граждан решались уже в ходе приема.Фото: Елена КОВАЛЕНКО
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Любой житель Мурманской области мог рассказать о своей проблеме лично в общероссийский День приема граждан, который по традиции состоялся 12 декабря, в День Конституции. В пресс-службе регионального правительства сегодня сообщили, что в органы местного самоуправления обратились 166 человек, больше всего обращений поступило в администрацию Кировска.

– Всего по области в ту среду было принято 251 человек, затронуто 277 вопросов, обработано 31 письменное обращение. Если говорить про Кировск, то подавляющее большинство обращений связано с произведенными перерасчетами за отопление. Было отмечено, что вопрос остается на постоянном контроле Госжилинспекции и администрации муниципалитета: ведется работа по устранению причин тепловых потерь, проводятся личные приемы, жильцам предоставляется рассрочка по оплате корректировки, – уточняют в пресс-службе.

День приема показал, что больше всего северян волнуют вопросы медицины и ЖКХ. Так, в ведомства, подконтрольные правительству региона, обратились 85 человек. Большинство из них – в министерство здравоохранения и Госжилинспекцию. Почти половина вопросов традиционно связана со сферой ЖКХ, на втором месте – медицина, также много вопросов посвящено предоставлению жилья, благоустройству городов и поселков Кольского полуострова, ремонту дорог и транспортному обслуживанию в целом.

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