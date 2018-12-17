2018-12-17T17:18:29+03:00
Общество

Дальнобойщик-блогер из Набережных Челнов рассказал, как помог жителю Оленегорска сбежать из рабства

Мужчина довез северянина до Санкт-Петербурга и волнуется, что тот ему не перезвонил [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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Ринат Сабирзянов рассказал, что подвозил оленегорца, который сбежал из рабства.Ринат Сабирзянов рассказал, что подвозил оленегорца, который сбежал из рабства.
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Необычную историю, в которую поверит не каждый, рассказал на своем YouTube-канале дальнобойщик-блогер Ринат Сабирзянов. Он и сам говорит, что мог бы не поверить в нее, если бы не ознакомился с похожими рассказами.

В ноябре Ринат подвозил молодого человека по имени Герасим - подобрал его, когда остановился у магазина. Пассажир рассказал про беду, случившуюся на отдыхе в Краснодаре.

Герасим с братом поселились в хостеле, где познакомились с другими парнями. Те пригласили их к себе домой, чтобы весело провести время. После застолья наступило горькое похмелье.

- На утро за ними пришли люди. Мол, поели, поспали - надо отработать. Ребята отказались, сказали, давайте мы заплатим. Но те отобрали у них одежду, документы, телефоны и сказали, что теперь они будут на них работать. Если отказывались - получали по шапке, - передает «КП» рассказ северян Ринат Сабизяров.

В таком рабстве мужчины провели полгода, а потом улучили момент и сбежали. Сначала пытались добраться до Оленегорска вместе, затем разделились - так им показалось удобнее.

- Сбежали они в шортах и футболках, потом Герасим нашел одежду, был в джинсах и куртке. Он сказал, что в полицию не обращался - бесполезно. Ему кто-то из таких же пленников рассказал, что подошел к сотруднику ДПС, а тот перепродал его и все, - рассказал Ринат.

Он довел Герасима до Санкт-Петербурга, дал ему денег и еды. Сейчас блогер переживает, что оставил свой номер телефона, чтобы тот позвонил. Но обратной связи до сих пор нет. И неизвестно, добрался ли молодой человек и его брат до Оленегорска.

Рабство в России 2018 год. Подвёз парнишу, который сбежал из рабства! В конце кадры из места рабства.В ноябре по пути в Питер посадил парнишу, который рассказал, что сбежал из рабства. Я в шоке, что в 21ом веке происходит такое. В конце вставил кадры других авторов, посмотрите. #Дальнобой #рабство #заложник

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