Разбившимся при падении в Мурманске оказался 16-летний подросток

17 Дек. 16:01 2018-12-17T16:28:13+03:00

Молодой человек мог упасть с балкона из-за несчастного случая. Фото: архив "КП"

По предварительной версии, это был несчастный случай

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Накануне,14 декабря, стало известно, что под окнами девятиэтажки № 49/4 на улице Полярные Зори областного центра нашли тело мужчины. По предварительной версии, он выпал из окна.

Теперь стали известны подробности случившегося в тот день.

- Погибший - это 16-летний житель Мурманска. Сейчас отрабатываются различные версии произошедшего. Одна из них - несчастный случай. Молодой человек упал с балкона на восьмом этаже, - рассказала "КП" старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Наталия Тростина.

Процессуальная проверка по данной трагедии продолжается.

Напомним, в сентябре этого года на улице Беринга из окна выпала девушка. В октябре беда пришла в театр Северного флота: ведущий актер Алексей Гудин разбился, выпав из окна своей квартиры.