2018-12-17T15:22:36+03:00
Общество

В Кировске, несмотря на полярную ночь, можно увидеть солнце

А Мурманская область приближается к пику дневной темноты
Ника СВЕТЛОВА
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С горнолыжных курортов Кировска даже в полярную ночь можно наблюдать солнце. Фото: Аркадий Казаков (vk.com/kazakovarkady).С горнолыжных курортов Кировска даже в полярную ночь можно наблюдать солнце. Фото: Аркадий Казаков (vk.com/kazakovarkady).
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На Мурманск 2 декабря спустилась полярная ночь, а немного с опозданием - 15 декабря, она пришла в Кировск. Хотя это не означает, что в городах наступила непроглядная темнота, которую разгоняют только фонари. В Кировске, например, видят солнце!

- Оранжевый апельсин продолжает выкатываться из-за горизонта, попав в узкую дырку в нижнем ярусе, - поэтично описывает красивое зрелище создатель паблика "Погода в Мурманске" Виталий Макаров.

Это не мираж, не игра воображения и не что-то сверхестественное. Светило в полярную ночь стало возможно увидеть благодаря горам. И не обязательно забираться на самые пики, солнышко хорошо видно на горнолыжных склонах. Да что там, даже в городе можно поймать его очертания - за счет положения города на высоте 400 метров и открытости южного горизонта.

Мурманчане же пока могут любоваться только отблесками солнечных лучей на небе и красивыми закатами. А 21 декабря - в день зимнего солнцестояния - нас ждет пик полярной ночи.

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