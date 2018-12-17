Под Абрам-мысом столкнулись два большегруза, один из водителей застрял среди металла
Серьезная авария произошла недалеко от Абрам-мыса и поворота на Лавну около 10 часов утра 17 декабря. На дороге столкнулись Scania и "КамАЗ".
По предварительной информации, Scania начал снижать скорость перед поворотом, а второй большегруз не смог сохранить дистанцию и допустил столкновение. Также в "КамАЗ" врезалась ехавшая сзади Toyota Land Cruiser.
Машины основательно смяло. Особенно сильно досталось отчественному грузовику. От удара его кабину сильно деформировало, а водителя железом захватило в тиски. Чтобы его достать, спасателям пришлось резать металл.
По предварительной информации, в ДТП пострадали три человека. Фото: vk.com/murmansk_dtp
По предварительным данным от ГИБДД, в аварии пострадали три человека. Водителя "КамАЗа" госпитализировали в тяжелом состоянии, плюс травмы получили два пассажира отечественной машины.
По сообщениям других водителей, на этом участке дороги часто с большой скоростью носятся машины.
- Камазисты с Белокаменки по 120-130 (километров час, - Ред.) летают. ГИБДД вообще на этой трассе редкие гости. Хотя могли бы 2-3 раза в неделю посты выставлять, - возмутился в группе "Мурманск ДТП ЧП" Михаил Борисов.
Разбирательство в обстоятельствах ДТП продолжается.