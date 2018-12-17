Пассажиры рейса «Москва-Мурманск» вылетели из Домодедово спустя четыре часа

17 Дек. 12:34 2018-12-17T13:30:01+03:00

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Спустя четыре часа после запланированного вылета в 21.00 самолет компании «Red Wings» поднялся в московское небо. Напомним, 16 декабря рейс WZ-217 из Домодедово в Мурманск был задержан ввиду неисправности воздушного судна. Пассажиров, среди которых было много иностранных туристов, попросили выйти из самолета, сообщив около 21.30 о его замене. Представитель перевозчика рассказал «КП», что неисправный борт стоял два дня на морозе из-за чего и возникли проблемы.

После двух часов ожидания пассажирам, окупировавшим стойку в зоне вылета, принесли воду.Фото: Анна СТЕПАНОВА

Фото: Анна СТЕПАНОВА

Изначально вылет перенесли на 22.00, планомерно отодвигая его каждые полчаса. Через два часа ожидания пассажирам раздали воду.

В 00.40 самолет все-таки заменили на Airbus A321 и людей снова рассадили по местам, сообщив - взлет состоится в 01.00 после противообледенительной обработки. В 3.10 колеса воздушного судна коснулись Кольской земли. Полет прошел без особых потрясений и экипаж «Red Wings» извинился перед пассажирами за задержку и причиненные неудобства.